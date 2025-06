Lockheed Martin: lance la plateforme de tests AI Fight Club information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que l'AI Fight Club devient sa nouvelle plateforme de simulation pour tester et accélérer le déploiement opérationnel de l'intelligence artificielle (IA) au service des missions militaires.



' L'AI Fight Club utilise une simulation avancée pour évaluer l'IA dans des scénarios complexes imitant les défis de la guerre moderne. Les meilleures équipes s'affronteront pour tester la fiabilité et l'efficacité de leurs modèles', explique John Clark, vice-président senior Technologie et Innovation stratégique.



Le programme repose sur une infrastructure synthétique développée en interne, conforme aux normes du département de la Défense américain (DoD).



Des scénarios comme la défense côtière ou la surveillance spatiale sont proposés pour évaluer la performance des modèles d'IA en compétition.









Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 480,060 USD NYSE +0,29%