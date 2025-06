Lockheed Martin: la Suède adopte le radar TPY-4 information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que l'administration suédoise du matériel de défense (FMV) a sélectionné le radar de surveillance aérienne TPY-4 pour améliorer les capacités de surveillance à longue portée du pays.



La Suède devient ainsi le troisième pays à choisir cette plateforme radar de cinquième génération, après les États-Unis et la Norvège.



La livraison des premiers systèmes est prévue pour 2027, en réponse aux exigences de défense nationale de l'armée de l'air suédoise.



Le TPY-4 est un radar à antenne active à balayage électronique (AESA), capable de détecter et suivre en temps réel des cibles aériennes, renforçant la sécurité et l'efficacité opérationnelle des forces.







