Lockheed Martin: la Grèce devrait acheter 35 'Black Hawk'

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que le gouvernement grec a signé aujourd'hui une lettre d'offre et d'acceptation (LOA) officialisant son intention d'acquérir 35 hélicoptères UH-60M Black Hawk construits par Sikorsky, une société de Lockheed Martin, via le système de ventes militaires à l'étranger du gouvernement américain.



' Approuvé et exploité par plus de 35 pays, dont un nombre croissant d'alliés de l'OTAN, l'hélicoptère polyvalent Black Hawk offre une interopérabilité mondiale inégalée, augmentant considérablement la capacité de dissuasion de la Grèce et celle de tous les pays membres de l'OTAN ', a commenté Paul Lemmo, président de Sikorsky.



Outre les avions, l'achat comprend également la formation du personnel et du matériel de formation pour garantir l'intégration harmonieuse des hélicoptères dans l'armée hellénique.







