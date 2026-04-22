Lockheed Martin investit 25 MUSD dans les capacités anti-drones de Fortem Technologies
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:20
Lockheed Martin annonce un investissement de 25 MUSD dans Fortem Technologies, spécialiste de la sécurité de l'espace aérien, dans le cadre du premier volet de sa levée de fonds de série B.
Concrètement, ce financement vise à accélérer la production à grande échelle et renforcer le déploiement de la technologie de Fortem au sein de l'écosystème anti-drone, dit "Sanctum", du groupe.
L'initiative s'inscrit dans un contexte de prolifération rapide de drones à bas coût, devenus une menace croissante pour les infrastructures critiques et les opérations militaires.
L'intégration des solutions basées sur l'intelligence artificielle de Fortem doit permettre d'améliorer la détection, le suivi et la neutralisation des essaims de drones, tout en réduisant de plus de 80% le coût par interception par rapport aux systèmes traditionnels, assure Lockheed.
L'investissement doit également soutenir le doublement des capacités de production de Fortem et la création d'emplois sur son site de Lindon (Utah).
Le marché mondial des contre-mesures anti-drones pourrait dépasser les 12 MdsUSD d'ici 2030, renforçant l'intérêt stratégique de cette opération pour Lockheed Martin.
Peu après 17h, le titre Lockheed Martin reculait de près de 2% à New York.
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