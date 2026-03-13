 Aller au contenu principal
Lockheed Martin franchit une étape avec son missile PrSM Increment 2 doté d'une capacité maritime
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 11:59

Le groupe de défense a réussi un essai en vol intégrant un nouveau système de guidage et la capacité d'engager des cibles navales mobiles.

Lockheed Martin annonce avoir réalisé avec succès le premier essai en vol du missile Precision Strike Missile Increment 2 (PrSM Increment 2), une évolution du système destinée à renforcer les capacités de frappe de l'armée américaine contre des cibles mobiles terrestres et maritimes.

Lors de ce test, le missile a parcouru 350 km après un lancement depuis le lance-roquettes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). L'essai a permis de valider plusieurs objectifs techniques, notamment le déploiement des protections du système et la collecte de données de performance.

La nouvelle version du missile intègre un autodirecteur multimode permettant d'identifier et de suivre des menaces mobiles ou sensibles au facteur temps. Elle ajoute également une capacité de frappe maritime à la mission initiale d'attaque terrestre du système.

Le programme se trouve actuellement dans la phase de maturation technologique, avec une revue préliminaire de conception en cours. De nouveaux essais en vol du PrSM Increment 2 sont prévus d'ici la fin de l'année.

Lockheed Martin a gagné 0,5% hier et affiche une progression de l'ordre de 35% depuis le début de l'année.

