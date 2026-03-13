Lockheed Martin franchit une étape avec son missile PrSM Increment 2 doté d'une capacité maritime
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 11:59
Lockheed Martin annonce avoir réalisé avec succès le premier essai en vol du missile Precision Strike Missile Increment 2 (PrSM Increment 2), une évolution du système destinée à renforcer les capacités de frappe de l'armée américaine contre des cibles mobiles terrestres et maritimes.
Lors de ce test, le missile a parcouru 350 km après un lancement depuis le lance-roquettes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). L'essai a permis de valider plusieurs objectifs techniques, notamment le déploiement des protections du système et la collecte de données de performance.
La nouvelle version du missile intègre un autodirecteur multimode permettant d'identifier et de suivre des menaces mobiles ou sensibles au facteur temps. Elle ajoute également une capacité de frappe maritime à la mission initiale d'attaque terrestre du système.
Le programme se trouve actuellement dans la phase de maturation technologique, avec une revue préliminaire de conception en cours. De nouveaux essais en vol du PrSM Increment 2 sont prévus d'ici la fin de l'année.
Lockheed Martin a gagné 0,5% hier et affiche une progression de l'ordre de 35% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|652,820 USD
|NYSE
|+0,51%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Starbucks, Ulta Beauty) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% ... Lire la suite
-
Sur un marécage gelé près de la base aérienne d'Evenes, dans le Grand Nord norvégien, des soldats tirent contre "l'ennemi", accroupis dans la neige pour se dissimuler dans les bouleaux. Des militaires norvégiens et britanniques simulent un scénario de déploiement ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a découlé placent les banques centrales, qui ont encore en mémoire la crise inflationniste de 2022, dans une situation délicate. Les opérateurs chercheront des réponses à leurs questions sur ... Lire la suite
-
Pour les experts, aucun doute : c'est l'État chinois qui est derrière ces opérations, probablement une demonstration de force militaire. Des navires de pêche chinois qui restent en formation pendant des dizaines d'heure, même par gros temps... L'activité de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer