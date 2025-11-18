Lockheed Martin et l'entreprise allemande Diehl Defence s'apprêtent à signer un accord portant sur des navires de guerre, selon WiWo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lockheed Martin LMT.N et la société allemande Diehl Defence envisagent de collaborer pour équiper des navires de guerre avec des missiles fabriqués en Allemagne, a rapporté mardi le magazine économique WirtschaftsWoche.
Le cœur de l'accord attendu est l'intégration du missile de défense aérienne IRIS-T de Diehl dans les systèmes de lancement Aegis et MK41 de Lockheed Martin, a rapporté le magazine, ajoutant que l'accord serait signé en marge d'une conférence sur la sécurité à Berlin.
Personne chez Diehl n'était immédiatement disponible pour commenter.
