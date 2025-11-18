Lockheed Martin et l'entreprise allemande Diehl Defence s'apprêtent à signer un accord portant sur des navires de guerre, selon WiWo

Lockheed Martin LMT.N et la société allemande Diehl Defence envisagent de collaborer pour équiper des navires de guerre avec des missiles fabriqués en Allemagne, a rapporté mardi le magazine économique WirtschaftsWoche.

Le cœur de l'accord attendu est l'intégration du missile de défense aérienne IRIS-T de Diehl dans les systèmes de lancement Aegis et MK41 de Lockheed Martin, a rapporté le magazine, ajoutant que l'accord serait signé en marge d'une conférence sur la sécurité à Berlin.

Personne chez Diehl n'était immédiatement disponible pour commenter.