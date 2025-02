Lockheed Martin: essai en vol du missile de précision Strike information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et l'armée américaine ont réalisé avec succès un autre vol de qualification de missiles de frappe de précision (PrSM) au champ de tir de White Sands, au Nouveau-Mexique.



Au cours de l'essai, un HIMARS a lancé deux PrSM dans un vol à longue portée contre un ensemble de cibles, validant la précision et l'état de préparation du système.



Cette série d'essais en vol est une étape cruciale dans le processus de développement des missiles de Lockheed Martin, garantissant la fiabilité, les performances et l'efficacité avant qu'ils n'atteignent l'espace de combat.



La démonstration fait suite à l'attribution d'un contrat d'une valeur maximale de 120 millions de dollars qui soutiendra l'augmentation de la capacité de production à 400 missiles par an.



' Nous continuons à valider la production lors des essais de qualification alors que nous approchons d'une décision de production à plein régime de l'armée ', a déclaré Carolyn Orzechowski, vice-présidente des lanceurs et des missiles de précision chez Lockheed Martin.





