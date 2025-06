Lockheed Martin: essai du radar LRDR pour les missiles information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que son radar de discrimination à longue portée (LRDR) a détecté, suivi et identifié avec succès une menace de missile balistique en conditions réelles lors de l'essai en vol FTX-26a. Cet essai a été mené conjointement avec la Missile Defense Agency (MDA).



L'essai s'est déroulé au-dessus du Pacifique Nord, dans un environnement complexe intégrant une cible représentative accompagnée de contre-mesures. Le système LRDR a fourni des données critiques au système Command and Control Battle Management and Communications (C2BMC), qui a ensuite permis un engagement simulé au sol.



Selon Rick Cordaro, vice-président des systèmes radar et capteurs de Lockheed Martin, ' la dissuasion commence par la détection ', soulignant que cette avancée renforce la posture de défense du territoire.



Grâce à son architecture ouverte, le LRDR permet l'intégration de nouvelles technologies, offrant aux forces armées des informations exploitables en temps réel pour accélérer la prise de décision.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 460,390 USD NYSE -2,55%