Lockheed Martin en hausse après que Citi a relevé sa recommandation à « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action Lockheed Martin LMT.N progresse de 1,8 % à 518,76 dollars

** Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 571 à 582 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse d’environ 12 % par rapport au cours actuel de l’action

** La société de courtage indique que de nombreuses valeurs du secteur de la défense ont enregistré l’une de leurs pires baisses trimestrielles, et que LMT rebondit historiquement « de manière constante et marquée » après de tels reculs

** Elle estime que la valorisation bon marché, l’amélioration des fondamentaux et l’exposition à des thèmes en forte croissance via son segment « Missiles and Fire Control » (MFC) présentent un profil de risque attractif

** La valorisation des titres du marché post-vente, c’est-à-dire des entreprises qui fournissent des services et des produits après la vente initiale, est proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années, et des tendances positives pourraient conduire à des résultats nettement supérieurs aux prévisions – Citi

** La note moyenne de 24 analystes est « conserver », avec un objectif de cours médian à 607 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, LMT affiche une hausse d’environ 7 % depuis le début de l’année, contre une progression de près de 9 % pour le sous-indice S&P 500 Aérospatiale et Défense .SPLRCAERO