Lockheed Martin dévoile 'Nomad', nouvelle famille d'aéronefs autonomes
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 16:25

Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, annonce le lancement de Nomad, une nouvelle famille d'aéronefs à décollage et atterrissage vertical (VTOL) autonomes.

Ce concept combine les capacités d'un hélicoptère et la vitesse d'un avion, grâce à une conception à double rotor propulsif et à la technologie d'autonomie MATRIX développée avec la DARPA.

Les appareils, à propulsion hybride-électrique, pourront être déclinés du petit drone de type Group 3 jusqu'à la taille d'un hélicoptère Black Hawk. Ils viseront des missions de reconnaissance, de logistique ou d'attaque légère, sur terre comme en mer.

Après les essais réussis du prototype Nomad 50, Sikorsky prépare le Nomad 100, doté d'une envergure de 18 pieds, dont le premier vol est attendu prochainement. Selon Dan Shidler, directeur des programmes avancés, ce projet illustre 'la nouvelle génération de drones autonomes à longue endurance'.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
514,430 USD NYSE +2,02%
