Lockheed Martin: développe l'utilisation des carburants SAFT

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin développe l'utilisation des carburants synthétiques pour turbines d’aviation (SATF) pour sa flotte aéronautique. Suite à l’approbation de SATF pour le F-35 Lightning II cette année, Lockheed Martin a maintenant étendu cette capacité pour inclure le F-16 Fighting Falcon et le C-130 Hercules. En intégrant SATF dans sa flotte, Lockheed Martin démontre l’engagement de l’entreprise à faire progresser l’avenir de l’aviation, indique le groupe. « La compatibilité avec les carburants synthétiques garantit que le F-16 reste prêt à répondre aux demandes opérationnelles en constante évolution et renforce la flexibilité mondiale en matière de carburant. » a déclaré Mike Shoemaker, vice-président et directeur général de l’Integrated Fighter Group chez Lockheed Martin. « L’approbation des carburants synthétiques pour le C-130 est plus qu’une étape importante en matière d’ingénierie – elle représente un avantage environnemental du point de vue de la réduction des émissions de carbone » a rajouté Rod McLean, vice-président et directeur général de la ligne d’activité Mobilité aérienne et missions maritimes chez Lockheed Martin.

