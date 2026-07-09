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Lockheed Martin décroche un contrat pour développer un laser militaire de 500 kW
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 17:39

Le groupe américain va concevoir un prototype transportable destiné à renforcer les capacités de défense contre les missiles de croisière et les drones.

Lockheed Martin annonce avoir obtenu un contrat du département américain de la Guerre pour développer un système d'arme laser tactique de 500 kilowatts (kW) dans le cadre du programme Joint Laser Weapon System (JLWS).

Ce système, intégré dans un conteneur transportable, vise à renforcer la défense contre les missiles de croisière et les systèmes aériens sans pilote, tout en offrant une solution d'interception évolutive et à moindre coût.

Selon le groupe, ce contrat s'appuie sur plus de 15 ans d'investissements dans les technologies à énergie dirigée. "Nous sommes honorés de mettre au point ce prototype opérationnel et tactique, le laser de plus forte puissance jamais intégré dans un conteneur transportable", a déclaré Paul Lemmo, vice-président et directeur général de l'activité Sensors, Effectors and Mission Systems de Lockheed Martin.

Vers 17h45 à Paris, le titre reculait de 1,6% à Wall Street.

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