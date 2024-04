Lockheed Martin décroche un contrat de services auprès de la NASA

(AOF) - La NASA a attribué un contrat de services pour véhicules tout terrain lunaires à l'équipe Lunar Dawn, dirigée par Lunar Outpost avec son partenaire principal Lockheed Martin ainsi que ses associés General Motors, The Goodyear Tire & Rubber Company et MDA Space. Ce véhicule de terrain lunaire de nouvelle génération permettra l'exploration de la surface de la Lune d'une manière sans précédent, dans le cadre de la campagne Artemis de la NASA.

Il augmentera considérablement la distance que les astronautes peuvent parcourir à partir de leur site d'atterrissage lorsqu'ils effectuent des recherches scientifiques prioritaires sur la Lune.

