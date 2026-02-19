 Aller au contenu principal
Lockheed Martin décroche un contrat de formation C-130J pour l'armée de l'air australienne
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:58

Le groupe américain va fournir de nouveaux simulateurs et moderniser les dispositifs d'entraînement de la Royal Australian Air Force, afin d'accompagner l'expansion de sa flotte de C-130J.

Lockheed Martin annonce avoir remporté, via la base aérienne de Wright-Patterson dans le cadre d'une procédure de vente militaire à l'étranger (Foreign Military Sale, FMS), un contrat portant sur la fourniture de dispositifs de formation C-130J et leur modernisation pour la Royal Australian Air Force (RAAF). Les livraisons débuteront en 2029.

Le contrat comprend deux simulateurs complets Weapon Systems Trainers, un Enhanced Integrated Cockpit Systems Trainer (EICS), un Loadmaster Part-Task Trainer ainsi que des mises à niveau des systèmes de simulation virtuelle et de maintenance existants.

Ces équipements intégreront des graphismes avancés, des systèmes de restitution de mouvement et une reproduction fidèle du cockpit, alignés sur la configuration opérationnelle du C-130J. Ils seront compatibles avec les futurs C-130J-30 commandés par l'Australie.

La RAAF exploite actuellement 12 C-130J-30 Super Hercules et a confirmé en 2023 l'acquisition de 20 appareils supplémentaires, dont la première livraison est attendue en 2028. Le C-130J compte à ce jour plus de 560 unités livrées à 28 opérateurs dans 25 pays.

