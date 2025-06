Lockheed Martin:coopération renforcée avec Electra sur l'EL9 information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 12:13









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que sa division Skunk Works a signé un protocole d'accord avec Electra.aero Inc. afin d'explorer les opportunités autour de l'avion EL9 à décollage et atterrissage ultra-courts (Ultra-STOL).



Cette collaboration portera notamment sur l'ingénierie numérique, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, le soutien logistique et le développement commercial à l'international.



Les deux sociétés étudieront également des perspectives de programmes officiels avec le Département américain de la Défense et des clients internationaux.



L'EL9 peut transporter 450 kg sur 1 600 km, décoller et atterrir sur 45 mètres de piste non préparée, ce qui ouvre des applications logistiques, militaires et humanitaires.







