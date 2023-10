Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: contrat de production de huit Seahawk information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 12:27









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir reçu un contrat de la part de l'US Navy afin de produire huit hélicoptères Sikorsky MH-60R Seahawk® destinés à la marine espagnole (Armada).



Conçus, construits et équipés de systèmes et de capteurs de missions avancés pour la lutte anti-sous-marine et anti-surface, les futurs appareils Armada MH-60R amélioreront et élargiront la gamme des capacités maritimes actuellement assurées par la flotte de SH-60B SEAHAWK.



'L'efficacité opérationnelle de l'hélicoptère multi-missions MH-60R est le résultat direct des investissements continus de la marine dans cet appereil, ses systèmes de missions et ses capteurs', a déclaré Hamid Salim, vice-président de Sikorsky Maritime Systems.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.52%