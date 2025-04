Lockheed Martin: contrat de près de 5 Md$ avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'armée états-unienne lui a attribué un contrat IDIQ (soit Indefinite Delivery, Indefinite Quantity, c'est-à-dire sans quantité ni calendrier fixé à l'avance) pouvant atteindre 4,94 milliards de dollars pour la production de missiles de précision dits 'PrSM' pour 'Precision Strike Missile'.



Ce contrat vise à accroître la capacité de production afin de répondre à la demande croissante.



Carolyn Orzechowski, vice-présidente de Precision Fires Launchers and Missiles, souligne l'engagement de l'entreprise à livrer cette capacité dissuasive pour une force résiliente.



Lockheed Martin utilise des outils numériques avancés pour améliorer la production et la performance. Le PrSM, missile de frappe de précision de nouvelle génération, peut atteindre des cibles au-delà de 400 km et est compatible avec les lanceurs HIMARS et MLRS.





