Lockheed Martin: contrat de près de 4 Mds$ pour le C2BMC

(CercleFinance.com) - L'Agence de défense antimissile américaine a signé un contrat avec Lockheed Martin d'un montant maximal de 4 099 900 000 $.



Ce contrat permettra d'accélérer l'innovation et de continuer à diriger le développement du système de commandement et de contrôle, de gestion de combat et de communications (C2BMC).



' Dans le cadre du nouveau périmètre C2BMC-Next, le système sera mis à niveau avec la dernière technologie de sécurité du 21e siècle pour des réponses coordonnées plus rapides et multi-domaines aux menaces émergentes ' indique le groupe.



' Avec les lignes de communication fiables déjà bien établies de C2BMC - fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans plus de 30 sites à travers le monde - la possibilité de collaborer en toute sécurité avec d'autres pays, dans plusieurs domaines, depuis n'importe quel endroit et en temps quasi réel, changera la donne pour l'industrie de la défense. ' a déclaré Erika Marshall, vice-présidente de Lockheed Martin C4ISR.





