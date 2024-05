Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: contrat de 756 M$ avec l'armée américaine information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'armée américaine lui a attribué un contrat de 756 millions de dollars pour améliorer le système d'armes hypersoniques 'Long Range Hypersonic Weapon' (LRHW).



Ce contrat inclut la fourniture d'équipements supplémentaires, le support en ingénierie des systèmes et logiciels, ainsi que des solutions logistiques.



Le LRHW est un missile hypersonique ultrarapide et manoeuvrable lancé à partir de plateformes mobiles au sol, utilisant le Common Hypersonic All Up Round (AUR) fourni par la marine américaine.



Lockheed Martin a déjà livré la première batterie LRHW, appelée Dark Eagle, en 2021 et continuera de soutenir l'armée pour répondre aux besoins de sécurité nationale.





