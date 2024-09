Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: contrat de 3 radars avec la Norvège information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que l'Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA) lui a commandé trois radars TPY-4 supplémentaires, portant son total à 11.



Ces radars, surnommés ' les yeux de l'OTAN dans le nord ', ont récemment passé la revue critique de conception.



Chandra Marshall, vice-présidente des systèmes de radars et de capteurs chez Lockheed Martin, a souligné leur importance pour la défense norvégienne et la dissuasion dans la région nordique.



En collaboration avec Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), les radars seront intégrés au réseau de surveillance aérienne norvégien.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 563,42 USD NYSE -1,53%