Lockheed Martin: contrat avec l'US Army dans la détection information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 16:19

(CercleFinance.com) - L'armée américaine annonce avoir sélectionné Lockheed Martin afin de passer à la deuxième phase du programme Terrestrial Layer System (TLS) - Echelons Above Brigade (TLS-EAB), soit un système qui fournira une connaissance critique de la situation à longue portée via la détection, l'identification, la localisation, l'exploitation et la perturbation des signaux d'intérêt adverses.



Ainsi, dans les mois à venir, Lockheed Martin construira un prototype de système TLS-EAB dans son usine de Syracuse, New York, avec le soutien de ses sites d'Owego, New York et de Valley Forge, Pennsylvanie.



'Le concept de famille de systèmes de l'armée américaine est un modèle éprouvé pour développer et fournir des technologies de guerre cybernétique et électronique convergées entre les mains du combattant rapidement, de manière rentable, avec un risque moindre et à la vitesse de la pertinence', a déclaré Deon Viergutz, vice-président président de Spectrum Convergence chez Lockheed Martin.