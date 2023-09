Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin:contrat avec BAE Systems pour le F-22 Raptor information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 18:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un contrat de cinq ans avec Lockheed Martin pour maintenir les systèmes de mission de guerre électronique du F-22 Raptor.



Dans le cadre de ce contrat, BAE Systems continuera à gérer les réparations et les mises à niveau du système de guerre électronique, la logistique des fournisseurs, la maintenance des équipements de test et à fournir des pièces de rechange et un soutien technique.



En tant que fabricant du système de guerre électronique AN/ALR-94, BAE Systems assure la gestion du cycle de vie du système depuis le lancement du programme.



' Nous investissons dans l'excellence du maintien pour que les Raptors et d'autres plateformes soient prêts à affronter les menaces modernes et à devancer nos adversaires. ' a déclaré Dan Harrington, directeur des programmes F-22 chez BAE Systems.





