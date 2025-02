Lockheed Martin: conception de satellite MUOS validée information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 15:36









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé vendredi avoir démontré la maturité de la conception de son satellite en soutien au programme Mobile User Objective System (MUOS) Service Life Extension (SLE) du Space Systems Command de l'US Space Force (USSF), grâce à la réussite d'une revue préliminaire de conception.



La société assure que ces futurs satellites MUOS seront ' essentiels pour garantir des communications sécurisées et d'une clarté optimale aux forces militaires en mouvement '.



A ce titre, Lockheed Martin s'est associé à SEAKR Engineering pour concevoir un nouveau processeur de charge utile MUOS, capable d'être reprogrammé en orbite.



Lockheed Martin fait partie des deux entreprises sélectionnées pour développer les concepts des futurs satellites MUOS dans la Phase 1 du programme, axée sur les activités de conception préliminaire et la réduction des risques.



À l'issue de la Phase 1, l'USSF sélectionnera un fournisseur pour la Phase 2, qui couvrira la production, les tests et la livraison de deux nouveaux satellites MUOS, dont le lancement est prévu d'ici 2030.







