Lockheed Martin compte profiter du réarmement occidental

(Zonebourse.com) - Le géant américain de l'aéronautique et de la défense a publié hier des résultats trimestriels solides et relevé ses objectifs pour 2026, s'appuyant sur une demande sans précédent en systèmes de défense et en munitions. Le groupe affiche en effet un carnet de commandes record de 230 milliards de dollars. Le titre a bondi de 10,5%, signant la meilleure performance du S&P 500.

Selon son directeur général Jim Taiclet, Lockheed Martin récolte aujourd'hui les fruits d'investissements passés. Architectures ouvertes, capacités industrielles et chaînes d'approvisionnement... "Depuis plusieurs années, nous augmentons nos capacités de production de munitions avant même que les commandes ne soient enregistrées", a-t-il déclaré à l'occasion d'une réunion avec les analystes.

Et Lockheed Martin ne souhaite plus se "contenter" de tenir le rôle de grand maître d'oeuvre : la firme aspire à devenir "le leader incontesté des technologies de défense aux Etats-Unis". A ce titre, le groupe a notamment présenté plusieurs développements récents dans la défense anti-drones, les missiles, les armes à énergie dirigée et l'intelligence artificielle appliquée à la production.

La direction s'est également montrée très confiante quant au programme F-35, misant sur une demande américaine et internationale "durablement élevée" malgré les incertitudes budgétaires à Washington. "C'est le seul avion de combat de cinquième génération actuellement en production dans le monde libre", a assuré le dirigeant qui vise un rythme de production d'environ 156 appareils par an.

Dans ces conditions, Jefferies a confirmé son conseil "conserver" sur le titre Lockheed Martin, avec un objectif de cours inchangé à 575 USD. L'analyste, Sheila Kahyaoglu, estime que les chiffres trimestriels sont globalement cohérents avec son scénario d'investissement.

La spécialiste met en avant un carnet de commandes porté à 230,4 MdsUSD, soutenu notamment par les commandes de THAAD, ainsi qu'une progression des ventes internationales, qui représentent désormais 29% du chiffre d'affaires du trimestre. Jefferies considère par ailleurs que le programme F-35 reste en ligne avec les objectifs de l'année grâce à un carnet de commandes de 317 appareils.

De son côté, RBC Capital Markets confirme son conseil "performance de marché" Lockheed Martin, avec un objectif de cours relevé de 575 à 600 USD. L'analyste Ken Herbert salue la montée en cadence des programmes de missiles (PAC-3, THAAD, PrSM), l'amélioration de l'exécution opérationnelle et un carnet de commandes record. Il estime toutefois que des progrès plus réguliers dans l'exécution restent nécessaires pour renforcer la confiance des investisseurs.

RBC Capital Markets indique également que l'attention reste centrée sur la montée en puissance de l'activité missiles et sur le calendrier de conversion des accords-cadres en contrats, tout en évoquant les incertitudes persistantes liées au programme F-35 et à l'environnement budgétaire.

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