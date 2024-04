Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: collabore avec Intel sur le programme STAMP information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin travaillera avec Intel Corporation et Altera, une société d'Intel, pour soutenir le programme STAMP (Stimulating Transition for Advanced Microelectronics Packaging) de l'Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering (OUSD R&E).



Lockheed Martin développera un système de défense électronique aéroporté de faible taille, poids et puissance (SWaP), aligné sur l'architecture SOSA (Sensor Open Systems Architecture), utilisant le Multi-Chip Package (MCP2) d'Altera pour une utilisation sur l'hélicoptère multi-mission MH-60R de l'US Navy.



'Nous sommes ravis de travailler avec Intel, Altera et l'OUSD pour réaliser un bond révolutionnaire dans les capacités des systèmes de défense, en utilisant des semi-conducteurs haute performance fabriqués aux États-Unis', a déclaré Deon Viergutz, vice-président de la convergence du spectre chez Lockheed Martin.



'Dans l'espace de combat moderne, face aux menaces modernes, cette technologie sera essentielle à l'évolution des systèmes existants et au développement de nouveaux systèmes qui assurent la sécurité des militaires en contrôlant le spectre électromagnétique et en gardant une longueur d'avance sur la menace. '



'Grâce à STAMP et à notre collaboration avec Lockheed Martin, nous avons permis le développement rapide de systèmes de défense vitaux afin de fournir une bande passante et des performances plus élevées avec une faible latence, une consommation d'énergie plus faible et un encombrement plus réduit ' a déclaré John Sotir, directeur principal de l'activité militaire, aérospatiale et gouvernementale et de l'emballage d'intégration hétérogène de pointe (SHIP) d'Altera.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.32%