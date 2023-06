Lockheed Martin: choisit GE Aerospace pour le moteur du LMXT information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 16:44

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et les dirigeants d'Airbus annoncent la sélection du système de propulsion CF6 - 80E1 de GE Aerospace pour le ravitailleur stratégique LMXT.



La production du moteur CF6 de GE devrait soutenir plus de 3 000 emplois directs et indirects aux États-Unis, y compris dans la fabrication, l'ingénierie et les tests de pointe hautement qualifiés. Au total, Cette production intègre à elle seule des travaux dans plus de 25 États.



Propulsant près de 70 % des avions gros porteurs du monde, la famille de moteurs CF6 de GE englobe plus de 50 ans d'histoire de la propulsion aéronautique.



' L'A330 MRTT ravitaille les avions américains depuis 2015, et j'ai hâte de voir un LMXT propulsé par GE entrer dans ce rôle ', a déclaré C. Jeffrey Knittel, directeur général d'Airbus Americas.



En sélectionnant un moteur déjà utilisé sur plusieurs plates-formes de l'US Air Force, le LMXT s'aligne sur une chaîne d'approvisionnement commune et une base de connaissances existante qui peut se traduire par une augmentation des taux de préparation aux missions.



'Le ravitailleur stratégique LMXT est l'avion optimal pour le moteur CF6-80E1 de GE', a ajouté Amy Gowder, présidente et chef de la direction de l'activité Défense et systèmes de GE Aerospace.