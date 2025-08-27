Lockheed Martin cherche à faire produire des missiles par Rheinmetall, selon WiWo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N cherche à faire fabriquer par son homologue allemand Rheinmetall RHMG.DE des missiles de type ATACMS et Hellfire en Allemagne, selon le magazine économique WirtschaftsWoche qui cite un dirigeant de Lockheed .

"Nous discutons déjà activement d'une fabrication supplémentaire, y compris pour les missiles ATACMS et Hellfire", a déclaré à WirtschaftsWoche Dennis Goege, responsable Europe de Lockheed , ajoutant que cela se ferait sur le site en expansion de Rheinmetall à Unterluess, dans le nord de l'Allemagne.

Les deux entreprises ont déclaré en avril à l'adresse qu'elles élargiraient leur coopération au-delà d'un protocole d'accord signé en 2024, le groupe américain fournissant la technologie des missiles et des fusées et Rheinmetall fabriquant et vendant des missiles en Europe.

Dennis Goege a également déclaré au magazine que la liste finale des missiles n'avait pas encore été déterminée.

Rheinmetall, qui a commencé cette année à fabriquer des pièces de fuselage pour les avions de combat F-35 de Lockheed, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, doit se rendre sur le site d'Unterluess mercredi, en compagnie du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, et du vice-chancelier, Lars Klingbeil, pour assister à l'inauguration d'une ligne de production d'artillerie.