Lockheed Martin: 'avancée majeure' sur le Super Hercules information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 15:33









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce 'une avancée majeure' dans les essais de structure d'aile du C-130J Super Hercules, démontrant 'une durabilité exceptionnelle de la cellule'.



En effet, les tests ont révélé une durée de vie prolongée de près de 40 % par rapport aux estimations initiales, atteignant 122 500 heures de vol équivalentes contre 90 000 prévues, et plus du double des 45 000 heures de l'aile d'origine.



Cette performance est due notamment à l'intégration depuis 2009 d'un caisson central renforcé.



Rod McLean, vice-président chez Lockheed Martin Aeronautics, souligne que 'ce résultat redéfinit les limites de durabilité du C-130J', consolidant sa position de référence mondiale en transport tactique.





