Lockheed Martin annonce des avancées majeures dans la production de moteurs-fusées solides
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 15:41
Lockheed Martin annonce des avancées majeures dans le développement de la production de moteurs-fusées solides (SRM) mené avec General Dynamics. Depuis le lancement des travaux en avril, les équipes ont franchi plusieurs étapes clés, notamment la conception et les tests de sous-composants, la revue critique de conception et l'assemblage d'un moteur factice grandeur nature validant les procédés industriels.
Le nouveau site de production de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS) à Camden (Arkansas) s'étendra sur 270 acres avec 16 bâtiments dédiés totalisant 50 000 pieds carrés, pour une mise en service prévue en 2026. Ce projet générera près de 100 emplois.
Jerry Brode, vice-président du centre SRM de Lockheed Martin, souligne 'la forte dynamique et la collaboration exemplaire de l'industrie', tandis que Chris Haynes, vice-président de GDOTS, évoque 'une étape décisive' pour renforcer la résilience et la compétitivité de la filière propulsive américaine.
