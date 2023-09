Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lockheed Martin: accord avec PGZ pour des armes antichar information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 12:51

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que JJV (Javelin Joint Venture) - un partenariat entre Raytheon et Lockheed Martin a signé un protocole d'accord avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) concernant la production du système d'arme antichar Javelin en Pologne.



' La Pologne considère la coentreprise Javelin comme un partenaire stratégique clé, et cet accord renforce encore nos relations avec Raytheon et Lockheed Martin', a commenté Sebastian Chwalek, président du conseil d'administration de PGZ.



' Les discussions et décisions stratégiques communes qui ont abouti à cet accord démontrent le potentiel d'une coopération fructueuse à long terme', a-t-il ajouté.



PGZ et JJV vont explorer la création d'une usine d'assemblage final et de capacités de production de composants en Pologne.



Cet accord stabilisera la production future du système Javelin pour les forces américaines tout en offrant des opportunités uniques à l'industrie polonaise.