 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lockheed annonce 191 livraisons de F-35 en 2025, la demande augmentant le rythme de production
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lockheed Martin LMT.N a déclaré mercredi avoir livré 191 avions de combat F-35 en 2025 aux Etats-Unis et à leurs alliés, un record pour le programme.

"La production annuelle de F-35 est désormais cinq fois plus rapide que celle de tout autre chasseur allié actuellement en production", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Ces dernières années, les gouvernements ont augmenté leurs dépenses de défense dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

L'entreprise de défense basée à Bethesda, dans le Maryland, a livré 110 jets en 2024. Le programme F-35 représente environ un tiers du chiffre d'affaires global de Lockheed.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
496,820 USD NYSE -4,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank