Lockheed annonce 191 livraisons de F-35 en 2025, la demande augmentant le rythme de production

Lockheed Martin LMT.N a déclaré mercredi avoir livré 191 avions de combat F-35 en 2025 aux Etats-Unis et à leurs alliés, un record pour le programme.

"La production annuelle de F-35 est désormais cinq fois plus rapide que celle de tout autre chasseur allié actuellement en production", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Ces dernières années, les gouvernements ont augmenté leurs dépenses de défense dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

L'entreprise de défense basée à Bethesda, dans le Maryland, a livré 110 jets en 2024. Le programme F-35 représente environ un tiers du chiffre d'affaires global de Lockheed.