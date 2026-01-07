Lockheed annonce 191 livraisons de F-35 en 2025, la demande augmentant le rythme de production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lockheed Martin LMT.N a déclaré mercredi avoir livré 191 avions de combat F-35 en 2025 aux Etats-Unis et à leurs alliés, un record pour le programme.
"La production annuelle de F-35 est désormais cinq fois plus rapide que celle de tout autre chasseur allié actuellement en production", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.
Ces dernières années, les gouvernements ont augmenté leurs dépenses de défense dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.
L'entreprise de défense basée à Bethesda, dans le Maryland, a livré 110 jets en 2024. Le programme F-35 représente environ un tiers du chiffre d'affaires global de Lockheed.
