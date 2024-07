Location de voitures: Toosla s'installe à Nice

(AOF) - Toosla (+7,93% à 0,98 euro) annonce l'ouverture de son service à Nice. Le spécialiste de la location de voiture de courte durée précise qu’après Lyon et Bordeaux, il s’agit de "bénéficier de la forte dynamique régionale" d’une aire urbaine de plus d'1 million d’habitants où le tourisme est "très développé" : l'aéroport de Nice est le deuxième aéroport de France après Paris avec un trafic de 14,2 millions de passagers en 2023. "Dès aujourd'hui, les clients de Toosla peuvent réserver un véhicule à l'aéroport Nice Côte d'Azur pour des locations à partir du 8 août".

"Avec une offre désormais disponible à Paris, Lyon, Bordeaux et Nice, Toosla a terminé son premier cycle de déploiement national et va pouvoir monter en puissance sur chacune de ces destinations à compter du second semestre 2024", annonce la société qui veut "s'appuyer sur ce maillage national pour déployer, à partir de la rentrée 2024, ses tous nouveaux services, MyToosla et MyToosla+".

