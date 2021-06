Communiqué de presse LOAMICS



LOAMICS intègre le Hub européen Gaia-X et contribue à la souveraineté ainsi qu'à la gouvernance des données européennes.



Loamics, filiale d'Energisme est fière de rejoindre Gaia-X. Initiative à l'origine franco-allemande et désormais européenne, la création de Gaia-X a pour objectif de renforcer la souveraineté numérique du Marché Unique Européen, de permettre l'avancement durable des avantages et des potentiels du partage des données, et de créer un écosystème de données commun pour les utilisateurs et les fournisseurs dans divers domaines publics, industriels et de la recherche.