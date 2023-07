LNA Santé vise un chiffre d'affaire d'un milliard d'euros

(AOF) - « Grandir Ensemble 3 » : c’est l’intitulé du « projet stratégique » du groupe LNA Santé, qui fixe au spécialiste de la prise en charge globale de personnes âgées dépendantes des objectifs clairs à l’horizon de 2027. Il s’agira d’étendre son parc à 15 000 lits sur 125 établissements, de réaliser un Chiffre d’affaires d’exploitation supérieur à un milliard d’euros, de consolider une marge nette d’exploitation à 4,0 % du chiffre d’affaires « pour garantir (son) indépendance », de « conduire un plan d’acquisitions ciblées de 150 millions d'euros pour poursuivre la croissance ».

" Nous nous donnons comme cap de poursuivre une croissance vertueuse et durable dans la continuité et l'esprit de ce que nous avons bâti, avec l'agilité d'une entreprise en mouvement, devenue une entreprise à mission ", résume le patron Willy Siret.

