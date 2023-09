Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé: retrait de 12% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - LNA Santé publie un résultat net part du groupe en retrait de 11,9% à 11,9 millions d'euros pour le premier semestre 2023, avec une charge financière accrue sur l'activité immobilière, tandis que son EBITDA exploitation hors IFRS 16 a augmenté de 1,6% à 35,5 millions.



Le chiffre d'affaires global du groupe de prise en charge de la dépendance s'est établi à 363,7 millions d'euros, dont une activité exploitation en progression de 6,7% à 357,1 millions, grâce à la solidité de sa croissance organique (+6,4%).



Pour 2023, LNA Santé confirme sa prévision d'activité en visant une croissance organique de 6% et un CA exploitation proche de 720 millions d'euros, et envisage une marge d'EBITDA hors IFRS 16 des sites en croisière au niveau de 11% du CA exploitation.





LNA SANTE Euronext Paris -0.36%