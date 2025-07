LNA Santé : résultats semestriels et un objectif relevé

(AOF) - Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires d’exploitation de LNA Santé a progressé de 12,1 %, à 220,9 millions d’euros, principalement grâce au Secteur sanitaire France qui a connu une hausse de son activité de 16,7 %, à 126,9 millions d’euros. Sur l’ensemble du premier semestre, la croissance des revenus s’est élevée à 11,5 %, à 430,6 millions d’euros.

Pour son développement au second semestre, le gestionnaire d'Ehpad et structures de santé compte sur le lancement de deux nouvelles plateformes d'HAD (hospitalisation à domicile) à Caen et Rouen et sur la finalisation des projets de reprises d'établissements qui devraient se concrétiser fin 2025 ou début 2026.

Grâce à ces bons résultats et à ces perspectives encourageantes, LNA Santé a relevé son objectif de chiffre d'affaires d'exploitation annuel. Il est désormais attendu à 860 millions d'euros, contre 845 millions d'euros auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS