LNA Santé recule, Portzamparc trouve la marge semestrielle décevante

(AOF) - LNA Santé (- 3,81 %, à 27,80 euros) trébuche en bourse après la présentation de résultats globalement encourageants, marqués toutefois par une marge décevante relève Portzamparc. Sur les six premiers mois de l’année, le groupe a vu son résultat opérationnel courant Exploitation augmenter de 2,9 %, à 33,4 millions d’euros, pour une marge opérationnelle courante de 7,8 %, en retrait de 0,6 point. De leur côté, les analystes de la société de bourse visaient un ROC d'exploitation de 36,2 millions d’euros (+11,4 %), pour une MOC de 8,4 %.

De son côté, le bénéfice net part du groupe a fléchi de 8,5%, à 11,3 millions d'euros.

Portzamparc a toutefois apprécié le bond de 14,6 %, à 446,4 millions d'euros, du chiffre d'affaires. Cette amélioration des revenus provient notamment d'une hausse tendancielle forte de l'activité en HAD (Hospitalisation à domicile) et en ambulatoire.

Pour l'ensemble de l'année, LNA Santé a confirmé ses objectifs. La société vise un chiffre d'affaires Exploitation à 860 millions d'euros, soit une hausse de 6% en organique corrigée. Au premier semestre, les revenus Exploitation se sont élevés à 430,60 millions d'euros. Parallèlement, l'Ebit exploitation est attendu en croissance, pour une marge opérationnelle courante autour de 8 %.

Enfin, l'acteur de santé qui gère notamment 87 établissements (cliniques de chirurgie, de réadaptation…) a dévoilé de nouvelles projections pour l'horizon 2031. Il vise notamment un parc de lits de 15 000 unités, un chiffre d'affaires exploitation supérieur à 1,250 milliard d'euros et une marge d'Ebitda de 11%.

Portzamparc a confirmé sa recommandation à Acheter sur le titre LNA Santé, assortie d'un objectif de cours de 35 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse de 21,11 % au cours de clôture de mercredi.

