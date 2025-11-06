LNA Santé rassure avec un objectif annuel de revenus rehaussé

(AOF) - Au troisième trimestre, LNA Santé a vu son chiffre d’affaires progresser de 12,7%, à 224,3 millions d’euros. Sur neuf mois, la croissance a atteint 14%, à 670,8 millions d’euros. L’acteur de santé global qui dispose de 87 établissements (cliniques de chirurgie, de réadaptation, de santé mentale…) a précisé avoir sécurisé son objectif de croissance organique pour l’exercice 2025, attendue désormais à 7%, contre 6% précédemment.

LNA Santé anticipe également une amélioration de sa marge opérationnelle courante (MOC) au cours du second semestre, permettant d'atteindre une MOC annuelle aux alentours de 8%.

Enfin, la société confirme la mise en œuvre de son plan stratégique qui a pour ambition d'atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'exploitation et un parc de 12 000 lits d'ici 2027. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires d'exploitation s'est élevé à 648,5 millions d'euros.

