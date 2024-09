Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LNA Santé: légère hausse du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 08:38









(CercleFinance.com) - LNA Santé publie un résultat net part du groupe en progression de 3,6% à 12,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, et un EBITDA en hausse de 2,2% à 75 millions, faisant ressortir une marge en léger tassement de 0,9 point à 19,3%.



Le chiffre d'affaires exploitation s'est accru de 8,2% à 386,3 millions d'euros, dont une progression de 5,7% en données organiques et corrigées, marquant ainsi une 'bonne orientation de l'activité portée par des occupations élevées'.



LNA Santé confirme ses perspectives pour 2024, dont une croissance organique corrigée de +5%, pour un CA exploitation supérieur à 780 millions d'euros, et un résultat net part du groupe qui 'devrait se révéler proche de la contribution affichée l'an passé'.





Valeurs associées LNA SANTE 23,65 EUR Euronext Paris +5,82%