LNA Santé: hausse organique de 9% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - LNA Santé affiche un chiffre d'affaires exploitation de 209,7 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en hausse organique de 8,9% (+6,5% corrigée de l'impact du reclassement des financements de mesures sociales Ségur 1 & 2).



'Le début d'année 2025 affiche une bonne orientation de l'activité de tous les métiers de l'entreprise et une forte dynamique du pôle immobilier', affirme le DG Willy Siret, soulignant le développement des soins à domicile et des séjours en ambulatoire.



Pour l'ensemble de l'année 2025, LNA Santé réitère son objectif d'une progression de son activité d'exploitation de 6% en organique, dynamique qui 'pourra être complétée d'acquisitions ciblées qui viendront renforcer ses implantations'.





Valeurs associées LNA SANTE 23,900 EUR Euronext Paris +1,27%