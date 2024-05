Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LNA Santé: hausse de 4,9% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - LNA Santé publie un chiffre d'affaires de 190,7 ME au titre du 1er trimestre, en hausse de 4,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



LNA Santé met en avant le taux d'occupation en progression dans ses établissements. Ainsi, au 1er trimestre 2024, l'occupation moyenne représentait 94,1% des capacités en EHPAD, répartie entre un taux de remplissage de 94% en gamme Elégance et de 95% en gamme Confort.



Soulignant un '1er trimestre consistant', LNA Santé confirme sa prévision de croissance supérieure à 4,5% en organique pour 2024.





