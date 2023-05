LNA Santé en croissance organique de 6,9% au premier trimestre

(AOF) - LNA santé, opérateur de santé global, qui gère notamment 49 Ehpad, annonce un chiffre d’affaires d'exploitation en croissance organique de 6,9% à 177 millions d’euros. Le groupe précise que « le taux d’occupation représente près de 94% des capacités en Ehpad, avec un taux de 96% en gamme Confort et de 93% en gamme Elégance. Il s’inscrit en léger repli par rapport au 4eme trimestre 2022 du fait d’une surmortalité générale constatée en France pendant l’hiver 2023 mais en nette augmentation sur un an en raison du redressement important de l’activité opéré tout au long de l’année 2022.

" Ce début d'année est marqué par la poursuite de la dynamique de nos activités dans un environnement complexe ", déclare Willy Siret, Directeur Général.

" A l'aune des réalisations solides du 1er trimestre et des perspectives d'affermissement de la croissance dans les prochains mois, LNA Santé affiche sa confiance dans le déploiement de sa feuille de route 2023 et bien au-delà ".

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.