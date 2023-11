Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LNA Santé: croissance de 5,8% du CA exploitation à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Au terme des neuf premiers mois de 2023, LNA Santé affiche un chiffre d'affaires exploitation cumulé de 533,7 millions d'euros, en hausse de 5,8% par rapport à la même période de 2022, dont 5,9% de croissance organique.



'S'agissant spécifiquement de notre parc d'établissements, leur taux d'occupation se maintient à un niveau élevé et nous conforte dans la dynamique de notre réseau', affirment les dirigeants du groupe de prise en charge de la dépendance.



A l'aune de ces réalisations et des perspectives du quatrième trimestre, LNA Santé estime qu'il 'devrait tangenter sa prévision de croissance organique de 6% pour un chiffre d'affaires exploitation de 720 millions d'euros'.





