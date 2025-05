LNA Santé confirme ses objectifs

AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe d'Ehpad et d'établissements sanitaires a confirmé ses objectifs et vise une progression de son activité d'exploitation de 6 % en organique. LNA Santé précise que " cette dynamique pourra être complétée d'acquisitions ciblées ".

(AOF) - Au premier trimestre, le chiffre d’affaires exploitation du groupe LNA Santé a connu une croissance organique de 8,9 %, à 209,7 millions d’euros. Parallèlement, le chiffre d’affaires Immobilier s’est élevé à 10,3 millions d’euros, contre 1,4 million d’euros un an plus tôt, soit une progression de 644,7 %. Au total, les revenus du groupe ont atteint 220 millions d’euros sur les trois premiers mois de l’année, en hausse de 15,4 %.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.