LNA Santé: CA exploitation accru de plus de 10% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - LNA Santé affiche un chiffre d'affaires exploitation de 793,9 millions d'euros pour 2024, en croissance de 10,3%, dont 6,7% de composante organique en données corrigées, une performance au-dessus de son objectif révisé qui était de 5%.



L'activité des Ehpad (Médico-Social France) ressort à 300,8 millions, en progression purement organique de 5,4% portée par l'indexation mécanique des tarifs établie par les pouvoirs publics, et l'activité Sanitaire France s'est accrue de 14,2% à 447,5 millions.



Entendant 'poursuivre le déploiement de ses offres en maintenant des niveaux élevés d'occupation et en favorisant le recours aux soins ambulatoires', LNA Santé table sur une croissance en 2025 de 6% pour un chiffre d'affaires de près de 845 millions d'euros.





Valeurs associées LNA SANTE 23,65 EUR Euronext Paris +7,50%