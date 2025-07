LNA Santé: bien orient après son CA du 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 16:14









(Zonebourse.com) - LNA Santé grimpe de 5% après l'annonce d'un chiffre d'affaires exploitation en progression de 12,1% à 220,9 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2025, confortant la trajectoire de croissance enregistrée au premier trimestre.



Après neutralisation de l'impact du reclassement des financements des mesures sociales Ségur 1 & 2, et de l'effet périmètre lié à l'acquisition au 1er juin 2024 de l'HAD Saint-Sauveur, la croissance organique corrigée s'établit à 8,5%.



D'ici la fin d'année 2025, LNA Santé va concentrer ses efforts sur le développement de ses différentes lignes de métiers. Cette bonne dynamique d'ensemble permet à l'entreprise d'anticiper un chiffre d'affaires exploitation 2025 à 860 millions.





Valeurs associées LNA SANTE 26,8000 EUR Euronext Paris +5,10%