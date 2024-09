LNA Santé affiche des résultats en hausse et confirme ses perspectives 2024

(AOF) - LNA Santé affiche au 1er semestre un Ebitda consolidé de 75,0 millions d’euros, soit une hausse de 2,2% qui fait ressortir une marge de 19,3% " en léger tassement de 0,9 point par rapport à la même période de l’exercice précédent ". Le groupe d’établissements de soins affiche un chiffre d’affaires exploitation de 386,3 millions d'euros en croissance de 8,2% en publié. Pour 2024, l’entreprise confirme sa prévision d’activité en visant une croissance organique proche de 6,5% en publié et de 5% en corrigé, pour un chiffre d’affaires exploitation supérieur à 780 millions d'euros.

"Dans une conjoncture marquée par un niveau d'inflation et des taux d'intérêt plus élevés que par le passé et face à une évolution défavorable de la nouvelle réforme de tarification des cliniques SMR, LNA Santé a réussi à préserver la stabilité de ses résultats", souligne le groupe. "Grâce à l'attractivité des offres et l'implication des parties prenantes dans le projet stratégique Grandir Ensemble #3", il a "su absorber en partie les pressions sur les prix et les réductions tarifaires" de sorte que "la progression sensible du chiffre d'affaires a permis de délivrer une performance opérationnelle solide".

