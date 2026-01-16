LMVH, Virbac, Bigben... les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

(AOF) - Bigben Interactive
L'éditeur de jeux vidéo, du concepteur et distributeur d'accessoires mobiles et gaming présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
DMS
Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie annoncera son chiffre d'affaires annuel 2025.
Le groupe de luxe LVMH a officialisé un changement de gouvernance stratégique au sein de sa division presse avec la nomination d'une nouvelle dirigeante issue du secteur des médias pour piloter la transformation numérique. Stéphane Bianchi, Directeur général adjoint du groupe LVMH, a annoncé la nomination de Michèle Benbunan au poste de Directrice générale du groupe Les Echos - Le Parisien, effective au 22 janvier 2026.
Oeneo
Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Spineguard
La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires annuel 2025.
Le spécialiste de la santé animale diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
