LMEWEEK-La plateforme de transactions numérique Metalshub s'apprête à lancer un marché en temps réel et transparent pour le lithium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Eric Onstad

La plateforme numérique Metalshub lance "Open Trading", un nouveau mode de transactions permettant de publier et de consulter en temps réel les offres d’achat, les offres de vente et les ordres, à commencer par le lithium, un métal utilisé dans les batteries, dès le mois de novembre, a-t-elle annoncé lundi.

Cette plateforme privée, fondée en 2016, propose des transactions sur plus de 40 produits, dont le nickel, l’alumine, les ferroalliages, le graphite et les minéraux industriels. Jusqu’à présent, elle proposait des transactions anonymes sur la base de term sheets, des appels d’offres privés et publics, ainsi que des enchères structurées.

Ce nouveau service concernera le carbonate de lithium de qualité batterie, le carbonate de lithium de qualité technique et le concentré de spodumène.

L'activité liée au lithium sur Metalshub s'est développée ces dernières années, avec des producteurs organisant des enchères, notamment le plus grand producteur mondial Albemarle

ALB.N et l'entreprise australienne Liontown Resources

LTR.AX .

Les échanges de lithium ont également connu une forte croissance sur la Bourse des contrats à terme de Guangzhou, en Chine, et ses cours sont devenus une référence mondiale.

"En dehors du marché à terme, les acheteurs et les vendeurs de lithium physique ne disposaient d’aucun espace neutre et commun pour publier des offres d’achat et de vente fermes", a déclaré la société allemande Metalshub dans un communiqué.

Sur Open Trading, tout le monde pourra publier des offres d’achat et de vente, mais les transactions n’auront lieu qu’entre des entreprises qui se sont déjà approuvées mutuellement en tant que contreparties, a-t-elle ajouté.

"Les prix proposés par les entreprises non validées restent visibles à titre de référence, mais ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction."