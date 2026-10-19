 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LMEWEEK-La plateforme de transactions numérique Metalshub s'apprête à lancer un marché en temps réel et transparent pour le lithium
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 09:00

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Eric Onstad

La plateforme numérique Metalshub lance "Open Trading", un nouveau mode de transactions permettant de publier et de consulter en temps réel les offres d’achat, les offres de vente et les ordres, à commencer par le lithium, un métal utilisé dans les batteries, dès le mois de novembre, a-t-elle annoncé lundi.

Cette plateforme privée, fondée en 2016, propose des transactions sur plus de 40 produits, dont le nickel, l’alumine, les ferroalliages, le graphite et les minéraux industriels. Jusqu’à présent, elle proposait des transactions anonymes sur la base de term sheets, des appels d’offres privés et publics, ainsi que des enchères structurées.

Ce nouveau service concernera le carbonate de lithium de qualité batterie, le carbonate de lithium de qualité technique et le concentré de spodumène.

L'activité liée au lithium sur Metalshub s'est développée ces dernières années, avec des producteurs organisant des enchères, notamment le plus grand producteur mondial Albemarle

ALB.N et l'entreprise australienne Liontown Resources

LTR.AX .

Les échanges de lithium ont également connu une forte croissance sur la Bourse des contrats à terme de Guangzhou, en Chine, et ses cours sont devenus une référence mondiale.

"En dehors du marché à terme, les acheteurs et les vendeurs de lithium physique ne disposaient d’aucun espace neutre et commun pour publier des offres d’achat et de vente fermes", a déclaré la société allemande Metalshub dans un communiqué.

Sur Open Trading, tout le monde pourra publier des offres d’achat et de vente, mais les transactions n’auront lieu qu’entre des entreprises qui se sont déjà approuvées mutuellement en tant que contreparties, a-t-elle ajouté.

"Les prix proposés par les entreprises non validées restent visibles à titre de référence, mais ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction."

Valeurs associées

ALBEMARLE
95,500 USD NYSE -2,75%
LIONTOWN
0,440 EUR Tradegate -2,72%
LIONTOWN
0,5200 USD OTCBB +4,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A l'entrée de la Paris Games Week, le 30 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La Paris Games Week se recentre sur le jeu vidéo dans un secteur en plein bouleversement
    information fournie par AFP 19.10.2026 09:18 

    Fermetures de studios, licenciements... un an après l'euphorie suscitée par le succès mondial de "Clair Obscur: Expedition 33", l'industrie française du jeu vidéo n'a plus vraiment le coeur à la fête pour la quinzième édition de la Paris Games Week, qui ouvre ses ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes ouvrent en repli
    information fournie par AFP 19.10.2026 09:11 

    Les Bourses européennes reculaient à l'ouverture lundi, les investisseurs se focalisant sur les actifs français après les pillages et violences survenus samedi en France en marge de la mobilisation pour le pouvoir d'achat, des tensions qui ravivent les craintes ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : Baissier mais survendu
    CREDIT AGRICOLE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 19.10.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • TECHNIP ENERGIES NV : Le mouvement reste haussier
    TECHNIP ENERGIES NV : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.10.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,26 +1,49%
CAC 40
7 857,09 -1,25%
HAFFNER ENERGY
0,74 +5,71%
EUTELSAT
1,666 -5,66%
2CRSI
25,76 -1,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank