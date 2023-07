Llama Group SA – Nouvelle adresse email destinée aux investisseurs et actionnaires



Llama Group SA change d’adresse email pour toutes les questions des investisseurs et actionnaires.

La nouvelle adresse à utiliser est : investors@llama-group.com



PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs – 24 juillet 2023



À propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.